Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan’ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan 5 arkadaşı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Biri...

Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı
ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan’ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan 5 arkadaşı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Biri kadın 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'ta meydana geldi. Gezmeye çıkan Murat İlker Özcan'ın kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilin önü, park halindeki başka bir otomobilden inen 5 kişi tarafından kesildi. Gruptaki Ahmet Mete D., tabancasını çıkarıp, Özcan'a ateş etti. Başından vurulan Özcan, kaçmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Mete D. ateş etmeyi sürdürdü. Yaklaşık 100 metre gidebilen Özcan'ın kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. 
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Murat İlker Özcan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayda kullandığı tabancayla birlikte katil zanlısı Ahmet Mete D. ile yanındaki arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve bu sırada otomobilde bulunduğu tespit edilen Büşra E.'yi (20) gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 'Ateşli silahla kasten öldürme', 'Genel güvenliği tehlikeye düşürme', 'Darp', 'Silah kanununa muhalefet', 'Memura mukavemet, hakaret ve 'Mala zarar vermek' ile suçlanıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328