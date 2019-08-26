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Eskişehir'de otomobil markete daldı
ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan markete daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, market işletmecisi Tahsin Emeklikol otomobilin çarptığı noktada kasa olduğu belirterek, "Namaz için çıkmasıydım,...
GÜVENLİK 25.08.2019, 18:53
ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan markete daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, market işletmecisi Tahsin Emeklikol otomobilin çarptığı noktada kasa olduğu belirterek, "Namaz için çıkmasıydım, vaktinde kılmasaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı” dedi.
Olay akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi Tokmakzade sokak üzerindeki meydana geldi. Eskişehir’de oturan Kadir Uslu, yönetimindeki 26 HT 090 plakalı otomobille Çamlıca Mahallesi Tokmakzade sokağa geldiğinde aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir markete daldı. Markette büyük hasara yol açan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Market işletmecisi Tahsin Emeklikol, 15 saniye ile kazadan kurtulduğunu belirterek, “Markette durduğum sırada namaz kılmak için yerime geçtim. Namazı kıldıktan sonra seccademi topladım, arka tarafa giderken 15 saniye fark etti. Çıktığımda araç bu şekilde dükkana girmişti. Hasarımız büyük, araç sürücü karşılayacağını söyledi. Normalde her zaman aracın girdiği noktada otururum. Kasamızda orada. Şu anda komple kasayı duvara sıfırlamış durumda. Yaklaşık 15 bin liralık hasarım var. Ben namaz için çıkmasıydım, vaktinde kılmasaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı” dedi.
Otomobil sürücüsü Kadir Uslu kazanın ardından ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü. Markete giren otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi Tokmakzade sokak üzerindeki meydana geldi. Eskişehir’de oturan Kadir Uslu, yönetimindeki 26 HT 090 plakalı otomobille Çamlıca Mahallesi Tokmakzade sokağa geldiğinde aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir markete daldı. Markette büyük hasara yol açan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Market işletmecisi Tahsin Emeklikol, 15 saniye ile kazadan kurtulduğunu belirterek, “Markette durduğum sırada namaz kılmak için yerime geçtim. Namazı kıldıktan sonra seccademi topladım, arka tarafa giderken 15 saniye fark etti. Çıktığımda araç bu şekilde dükkana girmişti. Hasarımız büyük, araç sürücü karşılayacağını söyledi. Normalde her zaman aracın girdiği noktada otururum. Kasamızda orada. Şu anda komple kasayı duvara sıfırlamış durumda. Yaklaşık 15 bin liralık hasarım var. Ben namaz için çıkmasıydım, vaktinde kılmasaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı” dedi.
Otomobil sürücüsü Kadir Uslu kazanın ardından ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü. Markete giren otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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