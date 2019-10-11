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Eskişehir'de, örgüt propagandası yapan 3 şüpheliye gözaltı
ESKİŞEHİR'de, 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından 2'si ise...
GÜVENLİK 11.10.2019, 22:05
ESKİŞEHİR'de, 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından 2'si ise adli kontrol kararıyla kaldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusunda başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medyada operasyonu itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen G.Ç., A.G. ve H.S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital ve iletişim malzemeleri ile birlikte ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 dolu fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktan, 2 şüpheli ise Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusunda başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medyada operasyonu itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen G.Ç., A.G. ve H.S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital ve iletişim malzemeleri ile birlikte ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 dolu fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktan, 2 şüpheli ise Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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