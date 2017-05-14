Eskişehir'de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

ESKİŞEHİR'de önündeki TIR'a çarpan minibüste bulunan 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.Kaza akşam saatlerinde Çevreyolu 71 Evler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan Ankara'ya giden Murat Yüksel yönetimindeki 06 LK 424 plakalı minibüs önünde seyreden aynı soyadı taşıdıkları ancak akraba olmadıkları Bircan Yüksel'in kullandığı 34 VK 3216 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Murat Yüksel (47) olay yerinde, aynı araçta bulunan Kadriye Duğan (65) kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde öldü. Minibüste bulunan Ali Duran (41), Seher Yüksel (41), Asuman Ayan (39), Volkan Kaleli (20), Yiğit Ayan (39), Mert Yüksel (7) ve yaşı belirlenemeyen Serpil Zarıçam da yaralandı. 7 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Minibüste sıkışan sürücü Murat Yüksel'in cenazesi Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yüksel'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Bircan Yüksel'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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