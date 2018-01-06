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Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, ()-ESKİŞEHİR'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi 33 yaşındaki Ayhan Köle'yi tabancayla ateş ederek öldürdü, 28 yaşındaki Savaş Köral'ı da yaralayıp kaçtı. Saldırı, gece Bahçelievler...

Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, ()-ESKİŞEHİR'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi 33 yaşındaki Ayhan Köle'yi tabancayla ateş ederek öldürdü, 28 yaşındaki Savaş Köral'ı da yaralayıp kaçtı.
Saldırı, gece Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yığılıp kaldı. Köle, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekibini müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. 
Ölen Ayhan Köle'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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