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Eskişehir'de kumar oynayan 82 kişiye 227'şer lira ceza

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'deki bir dernek binasında tombala oynadıkları belirlenen 82 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan 227'şer lira idari para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi...

Eskişehir'de kumar oynayan 82 kişiye 227'şer lira ceza

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'deki bir dernek binasında tombala oynadıkları belirlenen 82 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan 227'şer lira idari para cezası kesildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak'taki bir dernek binasına dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Polis ekipleri, dernek binasında tombala oynadıkları belirlenen 82 kişiye kumar oynamaktan 227'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 614 lira idari para cezası uyguladı. Dernek yöneticisi 2 kişi hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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