Eskişehir'de kaza: 1 ölü

Kaza saat 05.30 sıralarında Şeker Mahallesi çevreyolu otogar araç üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Ankara yönüne giden Hüseyin Ören yönetimindeki 68 DZ 206 plakalı otomobil'in, direksiyon kontrolünü yitirince araç köprü ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup taklalar atarak ters dönen otomobilde sürücü Hüseyin Ören kaza yerinde öldü. Ören'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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