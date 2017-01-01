Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

ESKİŞEHİR'de polisin yaptığı çalışmada, gümrük kaçağı 266 adet cinsel gücü arttırıcı hap ve krem ile 3 bin 495 paket sigara ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'e getirdiği gümrük kaçağı cinsel gücü arttırıcı hap ve kremleri satmaya çalışan E.Ç.'yi yakaladı. E.Ç.'nin çantasından 128, kaldığı otel odasında da 138 olmak üzere toplam 266 adet gümrük kaçağı cinsel gücü arttırıcı hap ve krem ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç. hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Bu arada Eskişehir- Ankara karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, M.E. ve O.A. adlı yabancı uyruklu 2 kişinin bulunduğu otomobilde yaptıkları aramada 3 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. M.E. ve O.A. hakkında da yasal işlem başlatıldı.



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