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Eskişehir'de kaçak otomobil parçası operasyonu

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, polisin iş yerine düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirildiği belirtilen çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Eskişehir'de kaçak otomobil parçası operasyonu

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, polisin iş yerine düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirildiği belirtilen çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde, otomobil yedek parçası satılan iş yerine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinde, yurda kaçak yollarla getirildiği öne sürülen 165 otomobil şanzımanı, 'araç beyni' olarak adlandırılan 88 araç motor yönetim ve kontrol modülü, 61 otomobil tamponu, 50 otomobil motoru ve 5 otomobil bloku ele geçirdi. İş yeri sahibi H.A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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