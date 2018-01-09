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Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, 27 kişinin bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı. Kaza, akşam saatlerine doğru Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren...

Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı
ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, 27 kişinin bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ve termik santral sahası içerisinde meydana geldi. Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçesinden Mihalıççık ilçesine işçi taşıyan, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ve içerisinde 27 kişinin bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 8 işçi ambulanslarla, 19 kişi ise kontrol amacıyla diğer servis araçlarıyla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. İşçilerin 16.00- 00.00 vardiyasına gittikleri öğrenildi.

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