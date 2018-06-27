Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Eskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de günlük eşya taşıma işinde çalışan hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi Reşadiye Camii karşısında meydana geldi. Günlük eşya taşımacılığı yapan...

Eskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralı
ESKİŞEHİR'de günlük eşya taşıma işinde çalışan hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi Reşadiye Camii karşısında meydana geldi. Günlük eşya taşımacılığı yapan Mehmet Y. ile husumetli olduğu Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Y. bıçakla, Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayda Mehmet Y. de hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Y. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde Mehmet Y., bıçakladığı kişilerin kendisine saldırdığını öne sürdü.
Tedavisi süren Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325