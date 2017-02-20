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Eskişehir'de güvercin hırsızları yakalandı

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, 11 ayrı hırsızlık olayına karışan, aralarında baba-oğulun da bulunduğu 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 100 çalıntı güvercin, 1 motosiklet ile 2 çalıntı...

Eskişehir'de güvercin hırsızları yakalandı
ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, 11 ayrı hırsızlık olayına karışan, aralarında baba-oğulun da bulunduğu 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 100 çalıntı güvercin, 1 motosiklet ile 2 çalıntı oto parçaları ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri çeşitli tarihlerde polis ve jandarma bölgesinde hırsızlık olaylarına karışan O.E.K., oğlu E.K. ile akrabaları S.K. ve F.K.'yı yakaladı. Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan S.K. ve F.K. Çocuk Şubesi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin çaldıklarını saklamak için kullandıkları 2 ayrı evde yapılan aramada çalıntı oldukları belirtilen 100 güvercin, 1 motosiklet, 2 çalıntı otoya ait parçalar, matkap ve çeşitli elektronik iş aletleri ele geçirildi. Polisler 89 güvercini sahipleri olan 5 kişiye teslim etti, sahipleri belirlenmeyen 11 güvencin ise hayvan barınağında muhafaza altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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