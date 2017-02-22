Eskişehir'de gaspçı saldırısında anneden sonra kızı da öldü (2)

İNÖNÜ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde evlerine giren gaspçıların döverek ağır yaraladıkları ve tedavi gördüğü hastanede dün kurtarılamayarak hayatını kaybeden emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya, İnönü İlçesinde toprağa verildi.

Nilüfer Şenkaya için bugün öğleyin İnönü İlçesindeki Yenice Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Nilüfer Şenkaya'nın kendisi gibi öğretmen emeklisi olan ablası 66 yaşındaki Gülfer Çetiner, yakınları, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kefez, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Deniz Şengezer ile çok sayıda kişi katıldı.

'KADINA ŞİDDETE İDAM İSTİYORUM'

Cenaze törenine Ankara'dan gelerek katılan emekli öğretmen Gülfer Çetiner sürekli gözyaşı döküp ağladı. Annesi Ülfet Şenkaya ile kardeşi Nilüfer Şenkaya'yı kaybeden Çetiner bağırarak şöyle konuştu:

"Herkes çocuklarını eğitsin. Ben ve kardeşim öğretmendik. Yıllarca buraya emek verdik. Çocuklara okumayı kalem tutmayı öğrettim. Ben kadınların yalnız yaşayabilmesini istiyorum. Bugün benim anneme babama yarın başka birinin kapısı çalınmayacak mı? Herkesin anası bacısı var. Başkasının canı yanmasın. Biz kapılarımızı kilitlemezdik. Anahtar bilmezdik. Bu gibi olaylarda kadına şiddette idam istiyorum. Afla çıkmasını istemiyorum."

Gülfer Çetiner cenaze törenine katılanlara da seslenerek, "Benim annemi, kardeşimi kim geri getirebilir? Biz size emek vermedik mi? Sizin çocuklarınızı yetiştirmedik mi. Kadınlar yalnız yaşamayacak mı? Sizden isteğim olayı kınamanız ve 'yanınızdayız' demeniz" diye konuştu.

Ölen Nilüfer Şenkaya, öğle namazını ardından kılına cenaze namazından sonra götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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