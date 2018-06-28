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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, daha önce açığa alınan yüzbaşı D.T. ile muvazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi...

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker gözaltına alındı
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, daha önce açığa alınan yüzbaşı D.T. ile muvazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan yüzbaşı D.T., muvazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B.'yi yakaladı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan D.T., İ.Ç. ve H.B. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

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