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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha önce de açığa alınan yüzbaşı D.T. ile muvazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B. adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle...

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha önce de açığa alınan yüzbaşı D.T. ile muvazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B. adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, perşembe günü düzenlediği eş zamanlı operasyonda, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan yüzbaşı D.T., muvazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B.'yi yakaladı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 'terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan D.T., İ.Ç. ve H.B. götürüldükleri TEM Şubesi'ndeki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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