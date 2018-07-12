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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 16 havacı asker gözaltında (2)

ARANAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 havacı askerin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'a çıktı.  TEM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Batman ve Eskişehir'de...

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 16 havacı asker gözaltında (2)

ARANAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 havacı askerin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'a çıktı. 
TEM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Batman ve Eskişehir'de bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen 11 rütbeli havacı askeri gözaltına aldı. Aynı operasyon kapsamında aranan 5 şüpheli de öğle saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan 16 havacı askerin terör örgütü üyesi olmakla suçlandığı belirtildi.

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