Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 12 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında örgütün il imamının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi...

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 12 kişi gözaltında
ESKİŞEHİR'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında örgütün il imamının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında örgütün Eskişehir 'il imamı' olduğu öne sürülen G.D.'nin de bulunduğu 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü, 3 kişinin de arandığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325