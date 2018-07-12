Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 11 havacı asker gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 16 havacı askere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen 11 rütbeli asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 16 havacı askere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen 11 rütbeli asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.