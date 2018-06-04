Eskişehir'de FETÖ şüphelilerinden 4'ü tutuklandı, 2'si serbest kaldı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında yakalanan 6 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 26 Mayıs günü, FETÖ üyelerinin kaldığı 'gaybubet evi' olarak adlandırılan kent merkezindeki 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' oldukları ve şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları öne sürülen Mustafa Kürşat B., Asiye Ö., Mustafa K., Betül T., Kasım B. ile Osman G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 'B' serisi 1 dolar, dizüstü bilgisayar, Fetullah Gülen'e ait kitaplar, sahte kimlik ve cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilerden bazıları, polis baskını sırasında cep telefonlarını pencere ve balkonlardan apartman bahçesine attı.

Götürüldükleri TEM Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mustafa Kürşad B., Asiye Ö., Mustafa K. ve Betül T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istedikleri belirtilen diğer şüpheliler Kasım B. ile Osman G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.