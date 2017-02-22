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Eskişehir'de FETÖ sanığı üniversite çalışanlarının davası başladı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışanı 24 kişinin yargılanmasına başlandı. FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve haklarında...

Eskişehir'de FETÖ sanığı üniversite çalışanlarının davası başladı
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışanı 24 kişinin yargılanmasına başlandı.
FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve haklarında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 20'si tutuklu 4'ü tutuksuz olan 24 sanığın yargılanmasına adliye konferans salonunda başlandı. Duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Tek tek savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.
Tutuklu sanıklardan Ahmet Baharoğlu kendisinin 20 yıllık devlet memuru olduğunu söyledi. Baharoğlu, "Darbe girişimini lanetliyorum. Ben terör örgütü içerisinde hiçbir zaman yer almadım. Aktif Sen'e memurların haklarını daha iyi koruyacağını düşünerek üye oldum. İnançlarım gereği faize karşı olduğum ve kar payı verdikleri için Bank Asya'ya sattığım arabanın parasını yatırdım. Para yatırma konusunda da kimseden talimat almadım. Gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Etkin pişmanlık yasasından faydalanan tutuksuz sanıklardan Göksel Benlikaya da Anadolu Üniversitesi yabancı öğrenciler biriminde 18 yıldır memur olarak görev yaptığını belirtti. Benlikaya şöyle konuştu:
"Üniversitedeki meslek hayatımda görevimi en iyi şekilde yerine getirdim. Yabancı öğrencileri hiçbir zaman FETÖ terör örgütüne yönlendirmiş değilim. Darbe girişimini lanetliyorum. Ben sohbetlere katıldım. Ancak hiçbir zaman terör örgütü içerisinde yer almadım. Sohbetlerimizde dini konular ve ahlaki konular konuşulur bazı zamanlarda da Fethullah Gülen'in kitapları okunurdu. Sohbetlerde devlete ve millete karşı bir konu konuşulmuyordu. 15 Temmuz'a kadar yapıdan haberim yoktu. Ben sohbetlere Allah rızası için, kötü yola düşmemek, alkol kullanmamak için katılıyordum. Sohbetler öğrenci evlerinde oluyordu. Beni sohbetlere tutuklu sanık Ahmet Baharoğlu alıştırdı. Himmet parası konusu da sohbetlerde konuşuluyordu. Etrafımızdaki durumu iyi olan kişilerden para toplamamız isteniyordu. Bu paralarla Türki Cumhuriyetleri'ndeki yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları karşılanacağı ve kurban kesileceği belirtiliyordu."
Tutuklu sanık Ali Demir de üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ terör örgütünü lanetlediğini söyledi.

 

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