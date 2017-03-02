Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 17 polis gözaltında

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 17 Emniyet mensubu gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu sabah kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 Emniyet mensubu yakalandı.

FETÖ üyesi oldukları ve örgütün ByLock programını kullandıkları öne sürülen şüpheliler 2'nci sınıf Emniyet Müdürü A.G., 4'üncü sınıf Emniyet Müdürleri A.D. ve M.A.A., Emniyet Amiri E.A., komiserler T.B., M.Ç. ve H.D., komiser yardımcıları H.Ö. ve Y.T. ile polis memurları A.E., C.E., A.I., İ.A., H.B., M.U., Y.T. ve G.E. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.