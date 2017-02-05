Eskişehir'de Fetih El Şam operasyonu: 9 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri bu sabah kent merkezindeki 9 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri bu sabah kent merkezindeki 9 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.