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Eskişehir'de bar önünde silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de, bar önünde, güvenlik görevlisi ile içeriye girmek isteyen 3 kişi arasında çıkan tartışma, tabancaların ateşlendiği kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.  Olay, dün gece Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi...

Eskişehir'de bar önünde silahlı kavga: 2 yaralı
ESKİŞEHİR'de, bar önünde, güvenlik görevlisi ile içeriye girmek isteyen 3 kişi arasında çıkan tartışma, tabancaların ateşlendiği kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. 
Olay, dün gece Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi, barın kapısına gelerek, içeriye girmek istedi. Bu sırada, kapıda bekleyen güvenlik görevlisi, içeri girmek isteyen 3 kişiye damsız giremeyeceklerini söyleyerek, geri çevirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi ile bara girmek isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kişiden biri, tabancasını çıkarıp, güvenlik görevlisine ateş etmeye başladı. Güvenlik görevlisi ve müşteri olduğu öğrenilen İran uyruklu F.Ş. (29), açılan ateşle yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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