Eskişehir'de 60 bin kök ekili haşhaş bitkisi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesinin Yapıldak Mahallesi'nde N.S.'ye ait 6 dönüm tarlada 60 bin kök haşhaş bitkisi ekili olduğu belirlendi. Ekipler, N.S.'yi gözaltına aldı, tarladaki haşhaş bitkileri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesinin Yapıldak Mahallesi'nde N.S.'ye ait 6 dönüm tarlada 60 bin kök haşhaş bitkisi ekili olduğu belirlendi. Ekipler, N.S.'yi gözaltına aldı, tarladaki haşhaş bitkileri imha edildi.