Eskişehir'de 6 askere FETÖ gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 6 askeri gözaltına aldı. Aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu şüpheliler, TEM Şubesi'ne götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 6 askeri gözaltına aldı. Aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu şüpheliler, TEM Şubesi'ne götürüldü.