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Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı

ESKİŞEHİR,()-  FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, eskişehir'de saklandıkları evde yakalandı. Konya, Bursa ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları...

Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı

ESKİŞEHİR,()-  FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, eskişehir'de saklandıkları evde yakalandı.
Konya, Bursa ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., açığa alınan astsubay Sami K. ve özel sektörde çalışan Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin Eskişehir kent merkezinde bir evde saklandıklarını belirledi. Eve düzenlenen operasyon ile şüpheliler gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında gözaltı kararı verilen illere teslim edileceği öğrenildi.

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