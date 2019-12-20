Son Dakika
Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullar ile polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 kişi, adliyeye sevk...
GÜVENLİK 20.12.2019, 11:02
ESKİŞEHİR merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullar ile polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 kişi, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturmada, 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturmada, 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
12°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10