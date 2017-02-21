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Eskişehir'de 2 İranlı'ya uyuşturucudan gözaltı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattıkları ididasıyla 2 İranlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin Eskibağlar...

Eskişehir'de 2 İranlı'ya uyuşturucudan gözaltı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattıkları ididasıyla 2 İranlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin Eskibağlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler şüphe üzerine gözaltına aldıkları 2 kişinin üzerinden 0,35 gram eroin maddesi ele geçirdi. İçici olduklarını belirten 2 kişi, eroini para karşılığında İran uyruklu biri kadın olan 2 kişiden aldıklarını söyledi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla İranlı Sara Khosdel A. ile Abbas M.'yi yakaladı. 2 şüphelinin kaldıkları evde yapılan aramada 0,13 gram eroin maddesi ile eroin içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Polis ekipleri üzerlerinden 0,35 gram eroin çıkan ve içici oldukları belirtilen 2 kişiyi ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. İran uyruklu Sara Khosdel A. ve Abbas M. ise yapılan sorgulamasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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