Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 emniyet mensubundan 14'ü ile 1 emekli jandarma astsubay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i savcılık tarafından, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 15 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Eskişehir'de 18 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 emniyet mensubundan 14'ü ile 1 emekli jandarma astsubay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
08 Mart 2017 Çarşamba 00:18
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