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Eskiden çalıştığı pizzacının şubelerini soyan şüpheli yakalandı

Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te daha önce çalıştığı pizzacıdan hırsızlık yaptığı için  tutuklanan 21 yaşındaki H.İ., serbest kaldıktan sonra aynı pizzacının 4 şubesine daha girerek hırsızlık yaptı. Çaldığı...

Eskiden çalıştığı pizzacının şubelerini soyan şüpheli yakalandı

Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te daha önce çalıştığı pizzacıdan hırsızlık yaptığı için  tutuklanan 21 yaşındaki H.İ., serbest kaldıktan sonra aynı pizzacının 4 şubesine daha girerek hırsızlık yaptı. Çaldığı paraları arkadaşının eline verip fotoğraf çeken H.İ. polisin takibi sonucu yakalandı.
Geçen yıl Şubat ayında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan daha önce çalıştığı pizzacıya girerek hırsızlık yapan H.İ. yakalandı. Tutuklanan H.İ., tahliye olduktan sonra iddiaya göre sonra aynı pizzacıya ait şubelerden hırsızlık yaptı. H.İ. ilk olarak geçen hafta İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan şubeye girerek yaklaşık 4 bin TL ve çek defterini çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, hırsızlık olayında kullanılan kiralık otomobilin plakasını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda aracı kiralayan kişinin H.İ. olduğu anlaşıldı. H.İ'nin Bursa'ya gittiğini belirleyen ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Bursa'dan Samsun'a gittiği saptanan H.İ. yeniden Bursa'ya gelince gözaltına alındı. H.İ'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı aletler ile çaldığı çek defterleri ele geçirildi.
KASALARIN NASIL AÇILDIĞINI BİLİYORMUŞ
H.İ'nin aynı pizza firmasının Ankara şubesinden hırsızlığa teşebbüs ettiği, Çorum'da girdiği şubeden 7 bin TL ve Sapanca şubesinden ise 8 bin TL ve çek defterini çaldığı tespit edildi. Pizza şubelerinin kapılarının, kasalarının nasıl açıldığını, paranın ne zaman toplandığını bilen hırsızın bu nedenlerle aynı pizza şubelerinden hırsızlık yaptığı belirlendi. H.İ.'nin çaldığı paraları arkadaşının eline vererek fotoğraf çektiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından H.İ. adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI 

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