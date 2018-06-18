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Eski Van şehrinde yangın

VAN Kalesi'nin güneyinde bulunan ve birçok tarihi eserin bulunduğu eski Van şehrinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kazı yapılan alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bugün saat 15.30...

Eski Van şehrinde yangın
VAN Kalesi'nin güneyinde bulunan ve birçok tarihi eserin bulunduğu eski Van şehrinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kazı yapılan alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Yalı Mahallesi'ndeki Van Kalesi'nin güneyinde bulunan kazı çalışalarının yapıldığı eski Van şehri civarında meydana geldi. Eski Van şehrinin bulunduğu ve yapılan kazı çalışmalarında 19. Yüzyıl'a ait birçok kamusal alanların ortaya çıkarıldığı bölgede bilinmeyen nedenle kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla kazı çalışmalarının sürdüğü bölgeye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye araçlarının kazı bölgesine girememesi nedeniyle, itfaiye ekipleri kazma ve kürek kullanmak zorunda kaldı. Yayılan alevler itfaiye ekiplerini yaklaşık 2 saat süren çabaları sonucu söndürüldü.Söndürme çalışmaların ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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