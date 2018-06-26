Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Eski valiye hakaretten ceza aldı

BURDUR Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Arslan hakkında, Burdur eski Valisi Şerif Yılmaz'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 8 bin 840 lira adli para cezasına yönelik itiraz reddedildi. Burdur eski Valisi Şerif...

Eski valiye hakaretten ceza aldı
BURDUR Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Arslan hakkında, Burdur eski Valisi Şerif Yılmaz'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 8 bin 840 lira adli para cezasına yönelik itiraz reddedildi.
Burdur eski Valisi Şerif Yılmaz, geçen yıl Burdur Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Arslan hakkında kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen mart ayında görülen davada, Kemal Arslan 442 gün adli para cezasına mahkum edildi. Cezanın günlüğü 20 liradan 8 bin 840 adli para cezasına çevrilmesi ve 24 eşit taksitte ödenmesine karar verildi.
Kemal Arslan, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde itiraz etti. Dosyayı görüşen mahkeme heyeti, 22 Mayıs 2018 tarihinde itirazı reddederek cezayı onadı.
GÖREVDEN AYRILINCA HELVA DAĞITMIŞTI
Aynı zamanda emekli öğretmen olan Kemal Arslan, eski Vali Şerif Yılmaz geçen mayıs ayında Manisa'da Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevden ayrılınca Cumhuriyet Meydanı'nda 2 kilogram helva dağıtmıştı. Şerif Yılmaz milletvekili aday listesine girememişti. Kemal Arslan, Haziran 2016- Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur'da vali olarak görev yapan Şerif Yılmaz'ın olumsuz uygulamalarda bulunduğunu öne sürmüştü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325