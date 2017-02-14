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Eski sevgilisinin sözlendiğini öğrenince çatıya çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te 26 yaşındaki Oğuz G., 14 Şubat Sevgililer Günü'nde barışmak için evine gittiği eski sevgilisinin sözlendiğini öğrenince 6 katlı hastanenin çatısına çıktı. Oğuz G.'yi polisler ikna etti. Tokat'ta...

Eski sevgilisinin sözlendiğini öğrenince çatıya çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te 26 yaşındaki Oğuz G., 14 Şubat Sevgililer Günü'nde barışmak için evine gittiği eski sevgilisinin sözlendiğini öğrenince 6 katlı hastanenin çatısına çıktı. Oğuz G.'yi polisler ikna etti.
Tokat'ta oturan Oğuz G., iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı sevgilisi ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde barışmak için Karabük'e geldi. Oğuz G., öğle saatlerinde eski sevgilisinin evinin önüne giderek beklemeye başladı. Oğuz G.'nin, bir süre beklemesine rağmen gelmeyince telefonla aradığı eski sevgilisi, sözlendiğini ve bir daha kendisini aramamasını söyledi. Bunalıma giren Oğuz G., yakındaki Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısına çıktı.
Demir korkuluklardan sarkan ve eski sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları aşağıya atan Oğuz G.’yi görenler polisi aradı. Polis, bir süre görüştüğü Oğuz G.’yi ikna ederek  eyleminden vazgeçirdi. Hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilen Oğuz G., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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