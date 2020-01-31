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Eski sevgilisi ile kardeşini, boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak
GÜVENLİK 31.01.2020, 11:20
BURSA’nın Gemlik ilçesinde, eski sevgilisi Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’yı (37) boğazlarını keserek öldüren Murat Altıok'un (38) 'kasten öldürmek' suçundan çifte müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak.
Bursa’nın Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak Hakan Apartmanı'nda yaşayan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı, geçen yıl 19 Ocak'ta evlerinde ölü bulundu. Komşuları, kardeşleri uzun süre göremeyince kapıyı, çaldı. Kapının açılmaması üzerine de Sibel Dudaklı’nın oğlu Eray Oğuz'u aradı. Oğuz, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Çifte cinayetin zanlısı Murat Altıok, Çanakkale yakalanarak Bursa’ya getirildi. Gemlik Adliyesi’ne çıkarılan Altıok tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 2 kişiye karşı 'kasten öldürmek' suçundan çifte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Altıok’un yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada Sibel Dudaklı ile barışmak için eve gittiğini anlatan Altıok, çıkan tartışma sonucu eski sevgilisi ile kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’yı öldürdüğünü söyledi.
Öldürülen kardeşlerin yakınlarının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşma, Altıok ile Sibel Dudaklı’nın cep telefonlarının kayıtlarının incelenmesine ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilerek, ertelendi.
Bursa’nın Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak Hakan Apartmanı'nda yaşayan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı, geçen yıl 19 Ocak'ta evlerinde ölü bulundu. Komşuları, kardeşleri uzun süre göremeyince kapıyı, çaldı. Kapının açılmaması üzerine de Sibel Dudaklı’nın oğlu Eray Oğuz'u aradı. Oğuz, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Çifte cinayetin zanlısı Murat Altıok, Çanakkale yakalanarak Bursa’ya getirildi. Gemlik Adliyesi’ne çıkarılan Altıok tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 2 kişiye karşı 'kasten öldürmek' suçundan çifte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Altıok’un yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada Sibel Dudaklı ile barışmak için eve gittiğini anlatan Altıok, çıkan tartışma sonucu eski sevgilisi ile kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’yı öldürdüğünü söyledi.
Öldürülen kardeşlerin yakınlarının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşma, Altıok ile Sibel Dudaklı’nın cep telefonlarının kayıtlarının incelenmesine ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilerek, ertelendi.
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