Eski sevgili, yeni sevgiliyi dövdü

ERZURUM'da P.K., iddiaya göre eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi Ö.D.'nin evini basarak döverek, tehdit etti.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi, Çaykara Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre P.K., sabaha karşı yanına kız arkadaşı E.T.'yi de alarak, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi Ö.D.'nin evine gitti. Kapıyı tekmeleyen iki arkadaş Ö.D. ve ev arkadaşı E.A.'nın kapıyı açmaları üzerine, içeriye girdi.

Yine iddiaya göre kıskançlık krizine giren P.K., Ö.D.'yi eski sevgisilinden uzak durmasını isteyerek dövdü. Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Ö.D. ve ev arkadaşı E.A., iki kişiden şikayetçi oldu. Darp raporu da alan Ö.D.'nin şikayeti üzerine polis 'konut dokunulmazlığını ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

