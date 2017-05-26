Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Eski sevgili, yeni sevgiliyi dövdü

ERZURUM'da P.K., iddiaya göre eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi Ö.D.'nin evini basarak döverek, tehdit etti. Olay, dün saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi, Çaykara Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana...

Eski sevgili, yeni sevgiliyi dövdü
ERZURUM'da P.K., iddiaya göre eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi Ö.D.'nin evini basarak döverek, tehdit etti.
Olay, dün saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi, Çaykara Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre P.K., sabaha karşı yanına kız arkadaşı E.T.'yi de alarak, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi Ö.D.'nin evine gitti. Kapıyı tekmeleyen iki arkadaş Ö.D. ve ev arkadaşı E.A.'nın kapıyı açmaları üzerine, içeriye girdi.
Yine iddiaya göre kıskançlık krizine giren P.K., Ö.D.'yi eski sevgisilinden uzak durmasını isteyerek dövdü. Gürcükapı Polis  Merkezi Amirliği'ne başvuran Ö.D. ve ev arkadaşı E.A., iki kişiden şikayetçi oldu. Darp raporu da alan Ö.D.'nin şikayeti üzerine polis 'konut dokunulmazlığını ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246