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Eski sevgili, yanlış kadını vurdu (2)
TUTUKLANDI Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisini, iddiaya göre, av tüfeğiyle vurmak için pusuya yatan Ali Kaykı (67), hedefini şaşırınca üst katta oturan torununa bakmak için gelen 50 yaşındaki...
GÜVENLİK 22.09.2019, 00:48
TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisini, iddiaya göre, av tüfeğiyle vurmak için pusuya yatan Ali Kaykı (67), hedefini şaşırınca üst katta oturan torununa bakmak için gelen 50 yaşındaki Sevgi Gümüş'ü vurarak ağır yaraladı. Kaçan Ali Kaykı Afyonkarahisar'da yakalandı. Denizli'ye getirilen Ali Kaykı, sorgusunun ardından bugün sek edildiği adliyede tutuklandı.
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