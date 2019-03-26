Eski sevgili dehşeti: 2 yaralı

ADANA'da Türkmenistan uyruklu Selbi B. (32) ile hasta bakıcı olarak kaldığı eve girdiği öne sürülen eski erkek arkadaşı Şamil Y. (40) arasında arbede çıktı. Arbedede iki eski sevgili de bıçakla yaralanırken, Selbi B.'nin bir süre önce Şamil Y. hakkında şikayette bulunup, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi 24010 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Hasta bakıcılığını yaptığı Hasan Basri P.'nin (86) evinde kalan Selbi P., iddiaya göre gelen ses üzerine yatağından kalktı. Selbi P., evde eski erkek arkadaşı Şamil Y. ile karşılaştı. Bıçak çektiği öne sürülen Şamil Y. ile Selbi P. arasında arbede çıktı. Arbedede iki eski sevgili de yaralandı. Gürültüye uyanan Hasan Basri P., yaşananlara korku dolu gözlerle izledi.Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şamil Y. ile Selbi P. çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.DOLANDIRICILIK VE ŞANTAJ İDDİASIHastaneye götürülürken Şamil Y, eski kız arkadaşının kendisini 30 bin TL dolandırdığını ve şantaj yaptığını öne sürüp, "’Eşin var, çocuğun var, seni rezil ederim' diyor. Bugün yine çağırdı beni. Geldim, benden 5 bin lira istiyor. 30 bin liramı çarptı, hala çarpmak istiyor" diye konuştu.Bir süre önce şikayette bulunan Selbi B.'nin, Şamil Y. hakkında kendisine 500 metre yaklaşmama kararı aldırdığı belirtildi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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