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Eski savcı FETÖ'den tutuklandı, eşi, eski hakim serbest kaldı

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski savcı Hakan D. tutuklandı, eski hakim olan eşi Ayşe D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı,...

Eski savcı FETÖ'den tutuklandı, eşi, eski hakim serbest kaldı
ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski savcı Hakan D. tutuklandı, eski hakim olan eşi Ayşe D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bir gün sonra, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hakim eşi Ayşe D. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan operasyonda, şüpheli çift evlerinde bulunamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, meslekten ihraç edilen çift için teknik takip başlattı. Ekipler, çiftin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, örgütün üyelerini gizlemek için oluşturduğu 'gaybubet evi'nde kaldığını belirledi. Geçen 19 Ocak'ta eve yapılan baskında çift gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
CEP TELEFONU KULLANMADILAR
Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları, 'abi' ve 'abla' konumunda bulundukları iddia edilen Hakan D. ve Ayşe D.'nin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı, yerlerinin de tespit edilmemesi için sürekli adres değiştirdiği belirlenen çift, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi.
Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Hakan D. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Eşi Ayşe D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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