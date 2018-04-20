Eski rektör: 'Cennette yerin hazır' deyince Gülen'i ciddiye almayıp güldüm

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) eski rektörü İsrafil Kurtcephe, yargılanmaya başladığı FETÖ/PDY davasında, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in, kendisine Allah'ın cennette yer ayırdığını söylemesini ciddiye almayarak güldüğünü söyledi.

Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına başlandı. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan İsrafil Kurtcephe, 7 yıllık rektörlüğünde üniversitede yaptığı hizmetlerden söz etti. FETÖ/PDY üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen Kurtcephe, döneminde hakkında örgütle ilgili 54 soruşturma açıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Üniversitedeki FETÖ'cü olduğu söylenen isimleri gönderdiğini iddia eden Kurtcephe, haklarında soruşturma açılan 120 kişiden sadece 41'inin kendi döneminde üniversiteye alındığını kaydetti. Bu personelin 'olur' yazılarını imzaladığını kabul eden Kurtcephe, bunun prosedür gereği olduğunu ve bu konuda bir tercih yapma hakkı bulunmadığını belirtti.

İsrafil Kurtcephe, göreve alınan akademisyenlerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesiyle ilgili yasal zorunluluk ve temayül bulunmadığını da belirterek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret nedenini de anlattı. Bazı gazetecilerin hakkında kasıtlı haberler yaptığını iddia eden İsrafil Kurtcephe, AÜ önünde yaşanan silahlı kavgaya karışan İsrafil K. adlı kişinin kendisiymiş gibi kamuoyuna yansıtıldığını söyledi.

Yakın tarihle ilgilenen bir tarihçi olarak ilkokul mezunu bir adamın nasıl bu kadar önemli biri haline geldiğini öğrenmek için Pensilvanya'ya gittiğini anlatan İsrafil Kurtcephe, "Hasan Tarık Şen'in (örgütün sözde il imamı) Fethullah Gülen ile görüştürme teklifini kabul ettim. 3 kişi Pensilvanya'ya gittik. Gülen yaptığımız ziyarette üniversitedeki bilimsel çalışmaları sordu, ben de anlattım. Ardından bana 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden âlâ bir yer ayırmış' dedi. Bunun üzerine söylediklerini ciddiye almayarak güldüm" diye konuştu.

İsrafil Kurtcephe, askeri kökenli olduğu için kendisi hakkında çıkartılan 'dinsiz' ve 'Ergenekoncu' gibi dedikodular kulağına gittiği için Fethullah Gülen'in kendisine bunları söyleyerek zarf attığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.



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