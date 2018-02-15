Eski polislerin yargılandığı FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı

SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu, 8'i tutuksuz ve 1'i firari 20 sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Sanıklara 1 yıl 10 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verildi.

Sivas 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya örgütün 'emniyet mahrem imamı' oldukları öne sürülen ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'sahte özel belgeyi bilerek kullanma', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarıyla haklarında dava açılan tutuklu eski öğretmen Ali İhsan Aydın ve tutuksuz yargılanan eski öğretmen A.Y, 'silahlı terör örgütü üyesi olmakla' yargılanan tutuklu eski polisler Mikail Güner, İsa Aynı, Cengizhan Alparslan, Ziya Bagırgan, Sezai Aydın, Bayram Erdoğan, Fikret Yalçınsoy, Mustafa Turan, Selman Demir, tutuksuz yargılanan eski polisler Y.K, V.Ş, H.O, B.Y, A.A, M.K. eski hemşire N.A. ve avukatları ile bazı sanık yakınları katıldı. Örgütün 'emniyet mahrem imamı' olduğu öne sürülen firari H.A'nın yer almadığı duruşmada Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi'nde bulunan eski polis B.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen polislerden komiser yardımcısı tutuklu Mikail Güner, duruşmada daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullanmadığını iddia eden Güner, 13 aydır tutuklu olduğunu, eşi ve çocuklarının mağdur olduğunu söyledi. Tutuklu eski komiser Ziya Bagırgan ise örgütle bir bağlantısının olduğuna dair belge olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Eski komiser yardımcısı tutuklu sanık Sezai Aydın da 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, ailesinin mağduriyet yaşadığını söyledi. Sağlık sorunları bulunduğunu anlatan Aydın tahliyesini talep etti. Duruşmada diğer sanıklar da suçsuz ve mağdur olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep etti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Mikail Güner ve Cengizhan Alparslan'ı 7,5 yıl hapis cezasına çarptırırken, uzun tutukluluk hallerini göz önüne alınarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ali İhsan Aydın'a 12 yıl, İsa Aynı, Sezai Aydın, Bayram Erdoğan, Fikret Yalçınsoy, Mustafa Turan ve Basri Köken'e 7,5 yıl, Selman Demir'e 9 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan V.Ş, H.O, ve B.Y. 1 yıl 10 ay, A.A. ile M.K. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuksuz sanık eski öğretmen A.Y'yi de 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık Ziya Bagırgan'ın dosyasının ayırarak tahliye edildiği mahkemede, tutuksuz sanıklar Y.K, N.A. ve firari H.A'nın da dosyaları ayrıldı.