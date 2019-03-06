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Eski polise, FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Ail Korkmaz (47), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ali Korkmaz, karar duruşmasında avukatı...

Eski polise, FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Ail Korkmaz (47), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ali Korkmaz, karar duruşmasında avukatı ile birlikte hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Korkmaz, 25 yıldır emniyette, istihbarat şubede görev yaptığını, çok sayıda olayın çözümüne katkı sağladığını bildirdi. Ali Korkmaz, ''Örgütle bağlantılı bankaya, talimatla para yatırmadım, borçlarımı ödemek için bu bankadaki hesabıma para yatırdım. Hain terör örgütü FETÖ tarafından mağdur edildim. FETÖ örgütünü lanetliyorum, bizi ve çocuklarımızı mağdur etti. O listeyi hazırlayanlardan şikayetçi olacağım. Yüce adaletinize güveniyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Korkmaz'a, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyesi kararlaştırıldı.

 

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