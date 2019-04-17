Eski patronunun borcu için 781 bin liralık altını haczedildi

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 3 yıl önce ayrıldığı işyerinin yerine kendi kuyumcu dükkanını açan Oğuz Bedir'in (40) 781 bin TL değerindeki altını, eski patronunun bir bankaya olan borçları nedeniyle haczedildi. Bedir, açtığı 'istihkak' (hak kazanma) davasını kazandı ancak alacaklı banka kararı temyiz etti. Bedir, şimdi İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararı bekliyor.

Oğuzhan Bedir, 7 yıl Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan S.E.'nin yanında çalıştı. 3 yıl önce de maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrıldı. Bir süre sonra ise patronu işyerini tahliye etti. Bedir de yurtdışında yaşayan ağabeyi Yavuz Bedir'den 215 bin Euro borç alıp, eski patronunun tahliye ettiği dükkanı kiralayıp, kuyumcu dükkanı açtı.

Ancak geçen yıl 29 Haziran günü gelen haciz memurlarıyla şok yaşadı. Bedir'in dükkanında bulunan 781 bin TL değerindeki altın, eski patronun bir bankaya olan borcu nedeniyle İstanbul Çağlayan Adliyesi 8'inci İcra Mahkemesi kararıyla haczedildi. Haciz işlemi, altınların S.E.'ye ait olduğu gerekçesiyle gerçekleştirildi.

'İSTİHKAK DAVASI' AÇTI

Oğuz Bedir de altınların kendisine ait olduğunu belirterek, Kayseri 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'ne 'istihkak'(hak kazanma) davası açtı. Mahkeme, Bedir'i haklı bularak, atınların iadesine karar verdi. Alacaklı banka ise karara itiraz edip, İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

'ESKİ PATRONUMUN BORCUNU BENDEN TALEP ETTİLER'

İstinaf Mahkemesi'nce haklı olduğunun görülerek, kararın onanacağına inandığını söyleyen Oğuz Bedir, işyerinde zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bedir, "Eski patronumun borcu, banka tarafından benden talep ediliyor. Ben, o işyerinden 2014 yılının sonunda ayrıldım. Sonrasında da eski patronumun boşalttığı dükkanı kiraladım. Ama onun borcunu benden talep ettiler. Mahkemeden haciz kararı çıkarttılar. Asıl borçlunun, borcunu ödememek için benim üzerime mal kaydırdığını öne sürdüler. Haciz kararına itiraz ettik ama kabul edilmedi. Açtığımız davayı ise kazandık. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bekliyoruz" dedi.

'ELİMİZDE AVUCUMUZDA NE VARSA ALDILAR'

Bu süre içinde çok mağdur olduğunu ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

"Kiramı, banka borçlarımı ödeyemedim. Ağabeyim, 20 yıllık emeğini bana vermişti. Elimizde avucumuzda ne varsa haksız yere aldılar. Defalarca söylememize rağmen bize inanmadılar. Bu ülkede adalet var. Geç de olsa tecelli ediyor. Davayı 14 Şubat'ta kazanmış olmamıza rağmen hala altınları geri alamadık. Kararın onanmasını bekliyoruz. Dava sonuçlanınca ben de bankaya haciz işlemi başlatacağım."

İSTİHKAK DAVASI

Haciz esnasında yahut haciz sonrasında haczedilmiş taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde başka bir kişinin ( haczin tarafları olan borçlu ya da alacaklı dışında bir 3. kişinin ) kendi lehine mülkiyet iddiasında bulunarak bunun tespit edilmesi için açtığı davaya denmektedir. 3. bir kişi malın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ileri sürerek İcra İflas hukuku kapsamında istihkak davası açabileceği gibi haciz borçlusu malın 3. kişiye ait olduğunu ileri sürerek de davayı açabilir. Ve ayrıca birazdan bahsedeceğimiz üzere haczedilecek olan taşınır mal 3. Kişinin elinde bulunuyorsa haciz alacaklısı da malın 3. kişiye ait olmadığı iddiasıyla hak düşürücü sürelere uyarak istihkak davasını açabilir.



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