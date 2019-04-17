Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, adli kontrol şartıyla serbest

ANKARA merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski ÖSYM Başkanı Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ÖSYM başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli geçen 8 Nisan'da gözaltına alındı. Gözaltı süreleri 2 kez uzatılan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, yaklaşık 6 saat süren savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ali Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailesiyle birlikte adliyeden çıkan Demir, ilerleyen günlerde konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağını söyledi.

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