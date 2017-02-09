Eski okulundan hırsızlık yaptı

KAYSERİ’de daha önceden eğitim gördüğü iddia edilen okula giren 25 yaşındaki D.G. ve arkadaşı, 31 yaşındaki F.A. hırsızlık için girdiği okuldan 100 bin TL’lik televizyon, bilgisayar, org ve dizüstü bilgisayar çaldı. Hırsızlar polis tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı.Hırsızlık, merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Dere Mahallesi, Bülbülpınarı Caddesi'nde bulunan Şehit Yiğit Can Çiga Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemede çalınan malzemeler arasında otistik çocukların eğitim için kullandığı orgun da bulunması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip oluşturdu. Polis, yaptığı çalışmada hırsızlık sanıklarından F.A.’nın okulda bıraktığı ayak izinden giydiği ayakkabının karakteristik özelliği tespit etti. Ekipler hırsızlığa okulun eski öğrencisi D.G.'nin katıldığını da belirledi. Evlerine yapılan operasyonda 2 şüphelinin şehir dışında olduğu tespit edilirken orta ağır düzey zihinsel engelli ve otistik çocukların eğitiminde kullanılan 1 org, kurusıkıdan bozma tabanca, metamfetamin, esrar ve tüfek ele geçirildi. Olaydan birkaç gün sonra şehir dışından dönen hırsızlık zanlıları, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndemi sorgularında suçlarını kabul eden şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.Yakalanan işsiz hırsızlardan birisi burada görüntü alan gazetecilere, “Asıl hırsız yanımda yüzünü kapatan kişidir'' dedi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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