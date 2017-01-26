Eski okulu kaçak sigara deposu yapmışlar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-BİTLİS’in Tatvan İlçesi'ne bağlı Yediveren Köyü Pınarlı Mezrası'nda eski okula yapılan baskında 34 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri Yediveren Köyü'ne bağlı Pınarlı Mezrası'na operasyon yaptı. Ekiplerin operasyon düzenlediği eski okul binasında yaptıkları aramalarda çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 34 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili oldukları belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI