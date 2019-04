Eski nişanlısının oturduğu apartmanın çatısından ölüme atladı

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA'da Sevgi Can Y.(27) adlı genç kız, bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısının oturduğu 10 katlı apartmanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce nişanlanan Sevgi Can Y. ve Fatih Emre A. (29), anlaşamayınca yollarını ayırdı. Sevgi Can Y., 2 gün önce eski nişanlısını arayarak, nişanlı oldukları dönemde birlikte kullandıkları motosikleti vermek için geleceğini bildirdi. Eski nişanlısına apartmanın kapısına çıkmasını söyledi. Hemen 10 katlı apartmana gelen Sevgi Can Y., çatıya çıktı.

Olup bitenden habersiz olan Fatih Emre A. ise bahçe kapısı önüne çıkarak, Sevgi Can Y.'yi beklemeye başladı. Bu sırada eski nişanlısının çatıda olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla arayarak, inmesini söyledi. Ancak ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Fatih Emre Y.'nin çatıya çıkmak için apartmana girdiği anda Sevgi Can Y. kendini boşluğa bıraktı. Bezon zemine çakılan genç kız, olay yerinde can verdi.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Sevgi Can Y.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Fatih Emre A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

'VURUN, BENİ DE ÖLDÜRÜN'

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken kızının intihar haberini alıp, apartmanın önüne gelen anne Fatma Y. sinir krizi geçirdi. Kızının cansız bedenine bakarak, ağıtlar yakan acılı anne, "Kızım, evladım neden yaptın bunu? Değer miydi kuzum? Sevgi gitti, yetişin. Kınalı kuzum kalk oradan. Vurun, beni de öldürün. Kalk güzel kızın ne olursun" diyerek göz yaşı döktü.

Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI