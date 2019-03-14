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Eski nişanlısının evinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

MANİSA'da, polis tarafından vazgeçirildiği intihar girişiminden bir gün sonra eski nişanlısının evine giderek, 2'si 17 yaşında kız çocuğu, 3 kişiyi bıçaklayarak, yaralayan Murat Aydoğdu (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2...

Eski nişanlısının evinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
MANİSA'da, polis tarafından vazgeçirildiği intihar girişiminden bir gün sonra eski nişanlısının evine giderek, 2'si 17 yaşında kız çocuğu, 3 kişiyi bıçaklayarak, yaralayan Murat Aydoğdu (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 çocuk babası emekli asker Murat Aydoğdu, salı gecesi saat 22.30 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatının 4'üncü kat penceresine çıkarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirilen Aydoğdu, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Murat Aydoğdu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Ancak ertesi gün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Çıkan tartışmada, Meral D.'nin 17 yaşındaki kızı D.U. ile aynı yaştaki arkadaşı Y.K. ve Ümit D.'yi (36) bıçakladı. 3 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan Murat Aydoğdu ise Manisa Otobüs Terminali'nde Balıkesir'e gitmek için otobüs bileti alırken yakalandı. Sorgusu tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Murat Aydoğdu, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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