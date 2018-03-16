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Eski nişanlısını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da eski nişanlısını tabancayla yaralayan Erkan Dik (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Neslihan Yakışır'a (34) caddede yürürken, eski nişanlısı...

Eski nişanlısını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
SAMSUN'da eski nişanlısını tabancayla yaralayan Erkan Dik (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Neslihan Yakışır'a (34) caddede yürürken, eski nişanlısı Erkan Dik (40) tabancalı saldırıda bulundu. Bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Erkan Dik ise İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından saldırıda kullandığı tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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