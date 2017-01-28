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Eski nişanlısını tabancayla öldürdü, aynı silahla intihar etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da eski nişanlısı 35 yaşındaki Emine Çatal'ı tabancayla öldüren 37 yaşındaki Nihat Güney, aynı silahla intihar etti. Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kadifekale Mahallesi'nde...

Eski nişanlısını tabancayla öldürdü, aynı silahla intihar etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da eski nişanlısı 35 yaşındaki Emine Çatal'ı tabancayla öldüren 37 yaşındaki Nihat Güney, aynı silahla intihar etti.
Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kadifekale Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yedi ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı telefonla arayan Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi. Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına sonra da kendi kafasına ateş etti.
Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları Emine Çatal ve Nihat Güney'i kanlar içinde bulunca polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekibi Nihat Güney'in olay yerinde öldüğünü belirledi ve ağır yaralı Emine Çatal'ı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Burada doktorların tüm çabasına karşın Emine Çatal da yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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