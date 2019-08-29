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Eski muhtar intihar etti
İZMİR'in Tire ilçesinde, eski muhtar Mehmet Ali K. (59), evinin bahçesindeki ağaca kendisini iple asarak, yaşamına son verdi. Tire'nin kırsal Alaylı Mahallesi'nin eski muhtarı, evli ve 2 çocuk babası olan çiftçi Mehmet Ali K., evinin bahçesindeki...
GÜVENLİK 29.08.2019, 09:14
İZMİR'in Tire ilçesinde, eski muhtar Mehmet Ali K. (59), evinin bahçesindeki ağaca kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.
Tire'nin kırsal Alaylı Mahallesi'nin eski muhtarı, evli ve 2 çocuk babası olan çiftçi Mehmet Ali K., evinin bahçesindeki ağaca kendisini iple astı. Mehmet Ali K.'nin ağaçta asılı olduğunu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Mehmet Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali K.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Ali K.'nin bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken, jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.
Tire'nin kırsal Alaylı Mahallesi'nin eski muhtarı, evli ve 2 çocuk babası olan çiftçi Mehmet Ali K., evinin bahçesindeki ağaca kendisini iple astı. Mehmet Ali K.'nin ağaçta asılı olduğunu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Mehmet Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali K.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Ali K.'nin bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken, jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.
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